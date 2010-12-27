В Смольном ответили на обвинение Варламова в "некачественной" реставрации Петропавловской крепости

Блогер обратил внимание на отваливающуюся штукатурку и стены с принтом "под кирпич".

На прошедших выходных Илья Варламов раскритиковал результаты реставрационных работ Петропавловской крепости. Блогер высмеял панели с "принтом кирпича" поверх старых кирпичей, а также недолговечность новой кладки. В Смольном отреагировали на комментарий известного пользователя "Живого Журнала" и разъяснили ситуацию.

В КГИОП рассказали о том, что стены фортификационного сооружения много раз подвергались ремонтам из-за воздействия атмосферных осадков. Это связано с особенностями крепостями, в тм числе - уклоном эскарпа. Отштукатуривать валганговые и эскарповые фасады с разделкой "под кирпич" начали уже с середины XVIII века, при этом облицован гранитом при строительстве был только Невский полигон.

"В послевоенный период стены крепости гладко штукатурили и окрашивали ПХВ-краской", - сообщила пресс-служба КГИОП.

В 90-х годах XX века специалисты обнаружили фрагмент штукатурки с разделкой "под кирпич" и разработали проект реставрации стен по такой же методике и с окраской известью. Методику одобрило Управление Росохранкультуры по СЗФО. Именно на то, что на фасадах некоторых зданий кирпичи и вовсе нарисованы при помощи строительной краски и обратил внимание блогер.

Также в Смольном отметили, что стены, которые заметил Варламов, реставрировались в 2005-2007 годах, срок службы реставрации штукатурного слоя - до 5 лет.

"Реплика блогера "Тут они в окошке решили оставить…что? Историческую кладку? Или что?" относится к сохраненному при реставрации 2000-х гг. участку музеефицированной исторической штукатурки".

Фото: Piter.TV, varlamov.ru