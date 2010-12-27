Илья Варламов не оценил реставрацию Петропавловской крепости

Реставрация крепости началась в августе этого года.

В субботу, 2 ноября, известный блогер Илья Варламов опубликовал в своем "Живом Журнале" репортаж, посвщяенный итогам реставрационных работ Петропавловской крепости. По его словам, работы проведены некачественно.

Первым, что бросилось в глаза блогеру, оказалась обновленная кладка на стенах Иоанновского равелина. На старых кирпичах появились "какие-то панели с принтом кирпича".

А на фасадах некоторых зданий кирпичи и вовсе нарисовали при помощи строительной краски. Блогер отметил, что после первого дождя вся новая кладка уже начала разваливаться.

На гранитных стенах, выходящих на Неву, Варламов также нашел изъяны:

"Гранитных стен, выходящих на Неву, реставрация вроде бы не коснулась. Уж не и не знаю, к счастью или к сожалению. Но у меня есть идея! Давайте заклеим гранитные камни линолеумом с рисунком гранита!", - высказался блогер.

По его словам, великокняжеская усыпальница также находится в плачевном состоянии. Фасад здания потерт и нуждается в реставрации. Кое-где отошла штукатурка. На нее "больно смотреть".

Петропавловская крепость является одним из символов города и имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Реставрация памятника началась в конце лета этого года. Стоимость работ составила почти девять миллионов рублей.

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Фото: varlamov.ru Илья Варламов