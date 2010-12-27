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В Смольном рассказали о стоимости водоснабжения с июля 2020 года
Сегодня, 22:20
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nadezhda_sib

В Смольном рассказали о стоимости водоснабжения с июля 2020 года

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Она поднимется почти на один рубль за кубометр воды.

Власти Петербурга и ресурсоснабжающие организации определились с новым тарифом на воду в 2020 году. Стоимость одного кубометра холодной воды и водоотведения вырастет почти на рубль, сообщила пресс-служба комитета по тарифам Петербурга. 

По итогам расчетов ГУП "Водоканала Санкт-Петербурга", цена достигнет 32,53 рубля, на данный момент она составляет 31,58 руб./куб.м.

Глава комитета по тарифам Дмитрий Коптин отметил, что, несмотря на повышение стоимости, правительство города использует принцип "инфляция минус". Это значит, что тарифы изменяются ниже уровня инфляции. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге плата за отопление вырастет на 5-8%

Фото: pixabay.com 

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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