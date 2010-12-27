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В Петербурге плата за отопление вырастет на 5-8%
Сегодня, 16:45
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге плата за отопление вырастет на 5-8%

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В этом году рост произойдёт не из-за увеличения тарифов, а из-за слишком длинного начального отопительного периода.

В четверг, 31 октября, стало известно о том, что в Петербурге плата за отопление вырастет на 5-8%. Об этом заявила заместитель председателя жилищного комитета Людмила Соловьёва.

По словам Соловьёвой, отопление подорожает не из-за увеличения тарифа. Дело в том, что в этом году отопительный сезон начался раньше, 12 сентября. Отметим, что в прошлом году тепло в дома петербуржцев пришло 24 сентября. Тогда горожане получили счета за коммунальные услуги в размере 3 817 рублей.

"Так что в этом году рост произойдёт не из-за увеличения тарифов, а из-за слишком длинного начального отопительного периода",

— сказано в сообщении.

Кроме того, жилищном комитете отметили, что в некоторые дома тепло пришло 24 сентября, поэтому счета за коммунальные услуги всем горожанам придут разные. 

Ранее мы сообщали о том, что петербургский парламент утвердил на заседании бюджет Петербурга на 2020, 2021 и 2022 годы.

Фото:pixabay

 

Теги: новости спб, общество, отопление
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Сегодня 17:18

Закончился праздник выборов губернатора, ждём ещё "подарков".

 

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