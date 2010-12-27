В Смольном обсудили стоимость проезда по платежной системе "Мир"

Выгода при использовании карты составляет от 10 до 15 рублей за один проезд.

Во вторник, 22 октября, губернатор Петербурга Александр Беглов провел рабочую встречу с гендиректором АО "Национальная система платежных карт" (НСПК). Они обсудили вопрос о снижении стоимости проезда в метро на базе платежной системы "Мир" и по "Единой карте петербуржца". Информация об этом появилась на сайте администрации города.

Соглашение о сотрудничестве с НСПК было подписано в 2019 году на Петербургском международном экономическом форуме. В сентябре владельцы "Единой карты петербуржца" стали платить за проезд в метро 30 рублей вместо 45 рублей, а по остальным картам платежной системы "Мир" - 35 рублей.

Губернатор отметил, что в метрополитен по карте проходит каждый пятый пассажир. Всего ЕКБ пользуются 157 тыс. горожан, еще 265 тыс. человек подали заявки.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что проезд в петербургском метро подорожает для туристов.

Фото: Piter.TV