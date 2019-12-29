Петербург продолжит развивать сотрудничество с Индией

Представитель индийской стороны отметил, что Петербург является важным экономическим и политическим партнером.

Петербург и Индия планируют развивать сотрудничество в области водоочистки, судостроения, туризма. Во вторник, 25 февраля, губернатор города встретился с полномочным послом Индии в России Венкатешем Ваармой.

На данный момент Индия входит в число 15-ти главных торговых партнеров Северной столицы. В городе располагаются такие индийские предприятия как "Силовые машины", "НПО Аврора", "ИЗ-КАРТЭКС им.Коробкова". Партнеры заинтересованы в строительстве и модернизации тепловых и гидростанций, поставках в Индию кораблей, судов и карьерных экскаваторов.

Одним из важных направлений является туризм. За прошедший год в Петербурге побывали 14 тыс. граждан Индии. Предполагается, что это число увеличится благодаря электронным визам и открытию прямых авиасообщений.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что "Теплосети Санкт-Петербурга" выделят 3 млрд рублей на ремонт сетей.

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