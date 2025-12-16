В Смольном назвали ограничение топлива до 100 литров профилактикой

Комитет по энергетике заявил о стабильной ситуации с поставками бензина и дизеля на городские нефтебазы. Ограничение до 100 литров на один автомобиль ввели для предотвращения возможных злоупотреблений, подчеркнув, что для большинства водителей оно не создаёт неудобств.

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга назвал стабильной ситуацию с объёмом моторного топлива на городских нефтебазах. Временное ограничение на отпуск топлива — не более 100 литров на один автомобиль — в Смольном назвали профилактической мерой, направленной на предотвращение возможных злоупотреблений. В ведомстве подчеркнули, что для большинства водителей такие условия не создают неудобств.

Как отметили в комитете, свыше 70 процентов розничной реализации топлива в городе обеспечивают три крупнейшие вертикально интегрированные нефтяные компании. На их автозаправочных станциях отпуск бензина и дизеля ведётся в обычном режиме, без существенных ограничений. Отдельные ограничения, возникающие на некоторых АЗС, в комитете объяснили текущими логистическими особенностями. В целом поставки моторного топлива на заправочные станции города продолжаются в штатном режиме.

Ранее власти Петербурга опровергли дефицит топлива на АЗС.

Фото: Piter.TV