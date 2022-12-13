В Смольном хотят продлить часть налоговых льгот для отелей и турбизнеса

От уплаты этих налогов Смольный предлагает освободить пассажирский порт "Морской фасад".

В Петербурге хотят установить льготные ставки по налогу на имущество и земельному налогу для компаний в сфере туризма и гостиничного бизнеса на 2023 год. Это следует из проекта постановления, опубликованного 6 марта на портале антикоррупционной экспертизы.

От уплаты этих налогов Смольный предлагает освободить пассажирский порт "Морской фасад". Платить половину от начисленного смогут гостиницы, туристические агентства и санатории — при условии, что сотрудники получают зарплату хотя бы в размере одного МРОТ. На такую же льготу могут претендовать владельцы зданий, которые сдаются для перечисленных выше видов деятельности.

Ранее правительство направит 21,5 млрд рублей на льготные кредиты системообразующим предприятиям в сферах промышленности и торговли. Данное решение позволит до конца действия кредитных договоров сроком до одного года не менять утвержденные в них льготные ставки.

Фото: Piter.tv