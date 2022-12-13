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Правительство направит 21,5 млрд рублей на льготные кредиты системообразующим предприятиям в сферах промышленности и торговли

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Данное решение позволит до конца действия кредитных договоров сроком до одного года не менять утвержденные в них льготные ставки.

Правительство России направит около 21,5 млрд рублей на льготные кредиты системообразующим предприятиям в сферах промышленности и торговли. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Глава правительства отметил, что данное решение позволит до конца действия кредитных договоров сроком до одного года не менять утвержденные в них льготные ставки. Мишустин добавил, что оно коснется почти 800 предприятий-заемщиков.

Ранее мы сообщали, что правительство направит 2,5 млрд рублей на субсидии инвестпроектов химической промышленности.

Видео: Правительство России

Теги: льготные кредиты, михаил мишустин, правительство россии, премьер-министр россии, промышленность, торговля
Категории: Лента новостей, Новости России,

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