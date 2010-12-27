В Петербурге вводятся новые ограничения движения в связи с проведением торжеств в честь Дня Победы.

В Петербурге 8 и 9 мая вводятся новые ограничения движения. Об этом пишет "Фонтанка".

В связи с празднованием Дня Победы с 17:00 8 мая до 20:00 9 мая на Невском проспекте закрывается крайняя правая полоса в направлении от Садовой улицы к Большой Конюшенной улице. Также с 9:00 до 20:00 9 мая – на Невском проспекте закрывается крайняя правая полоса в направлении от улицы Восстания к Садовой улице.

Также в связи с проездом ветеранов на ретроавтомобилях и прохождением участников всероссийского патриотического проекта будут закрыты следующие улицы: с 13:15 до 17:00 – 2-я Советская улица от Суворовского проспекта до Лиговского проспекта, Суворовский проспект от 2-й Советской улицы до Невского проспекта, Греческий проспект от 2-й Советской до 5-й Советской, площадь Восстания; с 13:45 до 18:00 – Невский проспект от площади Александра Невского до Дворцовой площади; с 14:30 до 15:30 – нечётная сторона Марсова поля от набережной Мойки до Миллионной улицы; с 17:00 до 20:00 – Дворцовый проезд, Миллионная улица от набережной Зимней канавки до Дворцовой площади, Адмиралтейский проспект от Гороховой улицы до Невского проспекта, набережная Мойки от Гороховой улицы до Певческого моста;с 21:00 до 23:00 – Дворцовая набережная, Адмиралтейская набережная, Дворцовый мост и Биржевая площадь.

На время проведение парада военной техники будут действовать следующие ограничения: с 16:30 8 мая до 13:00 9 мая, а также с 21:00 до 24:00 9 мая – нечётная сторона набережной Мойки от Невского проспекта до Мошкова переулка, чётная сторона набережной Мойки от Невского проспекта до дома 22, Миллионная улица, Певческий проезд, набережная Зимней канавки, Дворцовая набережная в направлении от Дворцового моста к Троицкому мосту; с 9:00 до 13:00 9 мая – Дворцовый проезд, Адмиралтейский проспект от Гороховой улицы до Невского проспекта, Адмиралтейская набережная, Невский проспект от Садовой улицы до Дворцового проезда.

Помимо этого, ограничения будут действовать по районам.

В Невском районе в связи с шествием "Невский парад" 8 мая с 12:30 до 14:00 движение закроют по четной стороне проспекта Пятилеток от улицы Джона Рида до Клочкова переулка, а также с 14:00 до 15:00 по четной стороне проспекта Пятилеток от Клочкова переулка до улицы Коллонтай, нечетной стороне проспекта Большевиков от улицы Коллонтай до улицы Подвойского, по улице Подвойского от проспекта Большевиков до дома 38.

В Адмиралтейском районе в связи с праздничным концертом Василия Герелло "С Великой Победой!" с 7:00 8 мая до 23:00 9 мая закроют проезд вдоль дома 1 по Вознесенскому проспекту.

В Кировском районе Петербурга в связи с шествием "Парад победителей" 9 мая с 12:50 до 14:00 движение будет закрываться поэтапно на участке проспекта Стачек от площади Стачек до Комсомольской площади.

В Приморском районе в связи с шествием движение будет закрываться поэтапно 9 мая с 11:30 до 12:30 на следующих участках: четная сторона улицы Маршала Новикова от проспекта Королева до проспекта Испытателей; нечетная сторона проспекта Испытателей от улицы Маршала Новикова до улицы Уточкина; нечетная сторона улицы Уточкина от проспекта Испытателей до проспекта Королева; нечетная сторона проспекта Королева от улицы Уточкина до Долгоозерной улицы.

В Павловске 9 мая с 10:00 до 12:00 улицы будут закрывать поэтапно по ходу движения участников шествия: улица Просвещения от Садовой улицы до дома 12 по Госпитальной улице; Песчаный переулок; Госпитальная улица от Песчаного переулка до Медвежьего переулка; Медвежий переулок; улица Мичурина от Медвежьего переулка до Березовой улицы; Березовая улица от улицы Мичурина до Детскосельской улицы; Детскосельская улица от Березовой улицы до дома 13 по Березовой улице.

В посёлке Металлострой 9 мая с 10:40 до 11:10 движение закроют на участке нечётной стороны Центральной улицы от дома 12, литер А, до Петрозаводского шоссе и на участке Петрозаводского шоссе от Центральной улицы до братского кладбища советских воинов, погибших в Великую Отечественную войну. А с 12:00 до 12:20 – в обратном направлении.

В Колпино запланированы следующие закрытия: с 12:00 до 14:30 – улица Братьев Радченко от Павловской улицы до Пролетарской улицы; с14:00 до 16:00 – Пролетарская улица от улицы Братьев Радченко до Красной улицы, Красная улица, бульвар Свободы и бульвар Победы; с 21:30 до 23:00 – Пролетарская улица от Адмиралтейской улицы до Красной улицы, Красная улица, бульвар Победы, бульвар Свободы, чётная сторона набережной Комсомольского канала от улицы Культуры до Соборной улицы, Соборная улица от улицы Труда до Красной улицы.

В посёлке Песочный 9 мая с 11:30 до 15:00 закроют движение по Советской улице от Октябрьской улицы до Лесной улицы и по Лесной улице от Советской улицы до Краснофлотской.

В Ломоносове 9 мая с 14:00 до 15:00 будет не проехать по Александровской улице от улицы Победы до улицы Красного Флота, по улице Красного Флота, Дворцовому проспекту от улицы Красного Флота до Морской улицы, а также по Морской улице от Дворцового проспекта до улицы Анны Павловой.

В Пушкинском районе 9 мая в связи с шествием вводятся следующие ограничения: с 11:00 до 12:00 – Октябрьский бульвар от Софийского бульвара до Конюшенной улицы; с 12:00 до 13:15 – Октябрьский бульвар от Конюшенной улицы до Школьной улицы; с 12:15 до 13:15 – Школьная улица от Октябрьского бульвара до Магазейной улицы; с 12:15 до 14:00 – Магазейная улица от Школьной улицы до Конюшенной улицы; с 8:00 до 24:00 – Магазейная улица от Леонтьевской улицы до Оранжерейной улицы.

В Зеленогорске 9 мая закроют проезд по следующим улицам: с 11:00 до 11:30 – по проспекту Ленина от Комсомольской улицы до Церковной улицы и по Церковной улице от проспекта Ленина до Приморского шоссе; с 11:30 до 12:00 – по Приморскому шоссе от Церковной улицы до Прибрежной улицы; с 18:00 до 23:00 – по Исполкомской улице от проспекта Ленина до Фабричной улицы и по проспекту Ленина от Приморского шоссе до Церковной улицы.

В Сестрорецке в связи с шествием, митингом и народными гуляньями 9 мая с 11:00 до 13:00 закроют улицу Воскова от улицы Мосина до переулка Свободы, улицу Володарского от переулка Свободы до Северного переулка, Северный переулок и Приморское шоссе в направлении от Заречных к Северному переулку.

В Кронштадте 9 мая с 12:00 до 21:00 будет прекращено движение по Коммунистической улице от Манежного переулка до Обводного канала.

В Петродворцовом районе 9 мая с 9:30 до 13:00 закроют Петергофскую улицу от Заячьего проспекта до Санкт-Петербургского проспекта и Санкт-Петербургский проспект от Собственного проспекта до Разводной улицы.

В посёлке Тярлево 9 мая с 10:00 до 12:00 будет не проехать по Большой улице от Фильтровского шоссе до Садовой улицы и по Садовой улице от Большой улицы до Нововестинской улицы.