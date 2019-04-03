С 24 апреля автомобильные ограничения введут на съездах ЗСД

Перекрытия установят в южной части магистрали.

Работы по модернизации магистрали остановят движение на южных съездах ЗСД. На автодороге будут переоснащать автоматизированную систему и технические средства организации дорожного движения, – передают в пресс-службе Западного скоростного диаметра.

Ограничения будут предусмотрены:

С 23:00 24.04.2025 до 06:00 25.04.2025 и с 23:00 24.04.2025 до 06:00 25.04.2025 съезд с ШМСД (Витебская развязка) на ЗСД в южном направлении;

С 00:00 25.04.2025 до 06:00 28.04.2025 и с 22:00 03.05.2025 до 12:00 04.05.2025 съезд с ЗСД (Витебская развязка) на ШМСД в сторону Витебского проспекта;

С 23:00 26.04.2025 до 06:00 27.04.2025 съезд с ЗСД на ул. Благодатную.

Ограничения планируются на часы минимальной транспортной нагрузки с учетом требований к безопасности проведения работ.

Ранее мы сообщали, что в июне текущего года в Санкт-Петербурге состоится продажа трёх значительных земельных участков промышленного назначения посредством торгов.

Фото: Piter.TV; Яндекс Карты