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Asyaromanenkova
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На первом после каникул заседании в Смольном обсуждают социально-экономическое развитие

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В Смольном началось первое после летних каникул совещание правительства. На нем обсуждают итоги социально-экономического развития за первые полгода этого года.

Правительство Северной столицы вышло с летних каникул. Во вторник, 29 августа, в Смольном началось первое заседание правительства. Первое, что сделали чиновники, это вручили государственные награды и благодарности членам правительства.

На повестке дня подведение итогов социально-экономического развития в первые шесть месяцев 2017 года и прогнозе развития на 2018-2020 годы. А также доступная среда для людей с ограниченными возможностями и проектирование и строительство недвижимости.

Исполняющий обязанности председателя комитета по экономической политике Валерия Москаленко сказал, что город демонстрировал положительную динамику по основным показателям экономики.

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Теги: заседание правитесльства спб , новости петербурга , новости питера , новости спб
Категории: Новости СПб

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