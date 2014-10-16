Бюджет Территориального фонда ОМС Петербурга увеличат в 2025 году

Он составит почти 170 млрд. рублей.

На заседании правительства Санкт-Петербурга был одобрен законопроект, регулирующий бюджет Территориального фонда ОМС Петербурга на 2025 год и на плановый период в последующие два года. Суммарно бюджет фонда вырастет на 5,2% и составит почти 170 млрд. рублей, – сообщают в пресс-службе Смольного.

Петербург входит в число регионов-лидеров по ключевым показателям в сфере здравоохранения. Финансирование отрасли растет, но необходима постоянная работа по улучшению качества и доступности медицинского обслуживания жителей. Средства Территориального фонда нужно расходовать максимально эффективно. Главный приоритет - здоровье петербуржцев, они должны оперативно получать качественную и современную медицинскую помощь. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Основная часть доходов Территориального фонда ОМС Северной столицы будет идти из субвенции Федерального фонда ОМС, а дополнительные 20,3 млрд. рублей намерены перечислить из бюджета города. Еще 10,8 млрд. рублей обеспечит фонду лечение пациентов из других регионов страны.

Благодаря финансированию Территориального фонда ОМС медучреждения смогу продолжить оказывать жителям Петербурга те медицинские услуги, которые не входят в программу обязательного медицинского страхования.

Согласно данным о плановом периоде на последующие годы, бюджет фонда возрастет на 9,4%. Так, к 2027-му году он должен составить около 186-ти млрд. рублей.

Ранее стало известно о том, что врачи из Петербурга удалили 40-килограммовую опухоль.

Фото: Пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга