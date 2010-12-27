Повестками встречи стали квотирование мест для инвалидов.

В минувшую среду, 20 марта, в Смольном обсудили трудоустройство горожан с ограниченными возможностями. Об этом сообщили в ведомстве.

В совещании приняли участие представители Центра занятости Петербурга и сотрудников департаментов ПАО "Газпром", а также Комитета по труду и занятости населения города.

На заседании обсудили вопрос квотирования мест для инвалидов, создание защищенных мастерских в формате государственно-частного партнерства, а также соответствующие поправки в законодательстве.

Спикеры отметили, что в Петербурге необходимо обеспечить такой подход к трудоустройству людей с инвалидностью, чтобы человек стал неотъемлемой частью бизнес-процессов компании.

Кроме того, два приглашенных гостя сообщили, что они примут инвалидов на работу на швейное производство и в сувенирные мастерские.

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