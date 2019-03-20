В то же время автор инициативы, депутат от "Единой России" Андрей Барышев считает, что эта мера позволит увеличить производительность труда.

Вячеслав Макаров предложил петербуржцам оценить инициативу сезонного перевода времени. Об этом сообщает "Петербургский Дневник".

Парламентарий заявил, что если федеральный парламент все же примет этот проект, то от петербургского ЗакСа ничего не будет зависеть.

Но здесь, прежде чем принимать, нужно всегда подсчитать пользу не только с экономической стороны, но и посмотреть, как медики на это реагируют, как реагируют другие службы, какова их точка зрения. Я всегда призываю к тому, что прежде, чем чего-то принимать, спросите мнения большинства людей, просчитайте последствия, например, связанные с социальным самочувствием отметил он

В то же время автор инициативы, депутат от "Единой России" Андрей Барышев считает, что эта мера позволит увеличить производительность труда.

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