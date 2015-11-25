В Сирии при взлете разбился российский Су-24: пилоты не успели катапультироваться

На аэродроме "Хмеймим" произошла авиакатастрофа. Российский бомбардировщик Су-24 разбился при взлете. Погибли оба пилота.

Во вторник, 10 октября, на сирийском аэродроме "Хмеймим" произошла трагедия с российским бомбардировщиком. Су-24 выехал за пределы взлетной полосы и разбился. Машина поднимлась в воздух для боевого полета. Как сообщают в РИА Новости со ссылкой на Минобороны, оба пилота самолета не успели катапультироваться. В результате чего погибли.

Других подробностей трагедии пока нет. Имена погибших пока не названы. Разрушений на земле после ЧП нет. Причиной авиакатастрофы могла стать техническая неисправность.

Видео: Министерство обороны