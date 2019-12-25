В Шушарах у безработного петербуржца за 15 минут угнали Mercedes за 6,4 млн рублей

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В понедельник, 6 декабря, в 22:25 в дежурную часть поступило сообщение от 36-летнего безработного петербуржца. Он рассказал, что в период с 21:00 до 21:15 того же дня от дома №16 по Московскому шоссе в Шушарах неизвестный похитил Mercedes-Benz S350 2020 года выпуска стоимостью 6,4 млн рублей. Об этом стало известно Piter.TV.

Известно, что машина застрахована по КАСКО и ОСАГО в страховой компании "ВСК" до июня 2022. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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