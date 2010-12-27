Уроженка Астрахани зарезала собутыльника в Шушарах

Подозреваемая находится в отделении до выяснения причин случившегося. В отношении нее завели уголовное дело об убийстве.

Правоохранители Пушкинского района Петербурга задержали женщину, подозреваемую в убийстве собутыльника. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, в ночь на понедельник, 3 июня, астраханка распивала алкоголь с новым знакомым из Волгограда в доме номер 288, в поселке Шушары. Предположительно, между парой возникла ссора, в ходе которой женщина ударила мужчину ножом в грудь. От полученных травм он скончался на месте.

Полиция проводит проверку по факту случившегося. Подозреваемая находится в отделении до выяснения причин случившегося. В отношении нее завели уголовное дело об убийстве.

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Фото: Piter.TV