В Шереметьево при перевозке погибли два кота

Хозяин обратился с претензией к перевозчику.

После гибели двух котов при транспортировке багажа самолета, аэропорт "Шереметьево" начал проверку. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Об инциденте СМИ рассказал хозяин животных Максим Чумаченко. По словам мужчины он перевозил котов на рейсе "Аэрофлота" из Нью-Йорка в Софию с пересадкой в Москве. В столичном аэропорту мужчина узнал, что при выгрузке из самолета две кошки были травмированы и погибли, третья получила обморожение лап.

В "Аэрофлоте" сообщили, что за транспортировку животных отвечали сотрудники "Шереметьево Хендлинг".

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