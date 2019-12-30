Сожженная в Парголово блогерша погибла во время секса

Об этом полиции рассказала ее подруга.

Полиция Санкт-Петербурга проверяет новую версию гибели блогерши Мишель Михаэлис, чье сожженное тело нашли в Парголово. По данным "Фонтанки.ру" в органы обратилась подруга погибшей, которая рассказала подробности трагедии.

По ее словам, 20-летняя девушка умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым. После этого молодой человек решил избавиться от тела и позвал на помощь свидетельницу. Они вывезли тело Мишель за города, подожгли и уехали.

Позднее молодой человек насмерть разбился, упав с большой высоты. Узнав об это его сообщница пришла в полицию. Сейчас она проходит в деле, как свидетель.

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