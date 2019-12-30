Пьяный водитель отправится за решетку за смертельное ДТП в Песочном

Автолюбитель проигнорировал красный сигнал светофора и въехал в машину спереди.

Сестрорецкий районный суд Петербурга вынес приговор Эльдару Каримову, ставшего виновником смертельного ДТП. Об этом сообщила 24 января объединенная пресс-служба судов города.

В июле 2019 года Каримов сел за руль своего автомобиля "Субару" нетрезвым и ехал по поселку Песочный ночью. На светофорном перекрестке улиц Советской и Ленинградской водитель, не сбавив скорость, въехал сзади на ожидающий зеленый сигнал "Хендай". От удара "Хендай" отбросило на металлическое ограждение слева от дороги, водитель машины получил тяжелые травмы, пассажир скончался на месте.

В суде Каримов полностью признал вину. Теперь автолюбитель отправится в колонию общего режима на семь лет и на три года лишится автомобильных прав.

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Фото: Piter.TV