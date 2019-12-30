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Видео: на Народной мужчину зацепила машина при переходе дороги на красный

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Он устроил скандал с водителем.

В Санкт-Петербурге пешеход учинил инцидент на дороге напротив дома №8 на улице Народной. Об этом Piter.TV сообщили очевидцы.

Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, мужчина стал переходить проезжую часть на красный свет, прямо сквозь насыщенный автомобильный поток.

Неминуемо произошло даже не столкновение, а лёгкое соприкосновение с одной из машин. Мужчина, очевидно, не получивший каких-либо повреждений, устроил скандал с водителем, 

– отметили очевидцы

На место прибыли медики и полицейские, которые уже более 40 минут разбираются в ситуации.

Видео: Piter.TV

Теги: народная улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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