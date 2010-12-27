В Северную столицу не пустили 20 тонн креветок из Эквадора

У товара были проблемы с документами.

Ссотрудники Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям приостановили ввоз эквадорских креветок. Об этом сообщает прес-служба ведомства.

Около 20 тонн морепродуктов были задержаны в порту "Усть-Луга". Как отметили в ведомстве, у товара были проблемы с документацией. Дата выработки продукции была везде разной. Так, на коробках значилась одна информация, а в ветеринарном сертификате страны-экспортера – другая.

Ссотрудники Россельхознадзора составили протоколы об административном правонарушении в отношении поставщиков.

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