В Северную столицу не пустили 20 тонн креветок из Эквадора

Ссотрудники Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям приостановили ввоз эквадорских креветок. Об этом сообщает прес-служба ведомства.
Около 20 тонн морепродуктов были задержаны в порту "Усть-Луга". Как отметили в ведомстве, у товара были проблемы с документацией. Дата выработки продукции была везде разной. Так, на коробках значилась одна информация, а в ветеринарном сертификате страны-экспортера – другая.
Ссотрудники Россельхознадзора составили протоколы об административном правонарушении в отношении поставщиков.
Ранее мы сообщали о том, что ограничения движения транспорта ожидаются на Салова и Большом Сампсониевском
Фото:pixabay
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