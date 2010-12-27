Ограничения движения транспорта ожидаются на Салова и Большом Сампсониевском

Новые распоряжения об ограничениях в нашем городе вступают в силу с 1 по 3 июня.

Об этом 30 мая сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

В частности, с 1 по 21 июня будет закрытодвижение транспорта на участке ул. Салова от Волковского пр. до дома №17 по Грузинской улице. В зону ограничений входит перекресток с Грузинской улицей. Причной неудобств водителей станут работы по прокладке газопровода.

По аналогичной причине с 3 по 6 июня будет ограничено движение по участку Большого Сампсониевского проспекта от Пироговской наб. до Финляндского пр.

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