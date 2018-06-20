В Северной столице проходит фестиваль Epic Con

Призовой фонд конкурса косплея составляет 500 тысяч рублей.

В субботу и воскресенье, 27 и 28 апреля в "СКК" проходит фестиваль косплея Epic Con. По словам организаторов, на мероприятие ожидается около 60 тысяч человек.

Для участников будут организованы чемпионат по игре в Dota 2, презентации компьютерных новинок, тематические шоу и лекции. Также откроется зона Just Dance: здесь петербуржцы смогут станцевать, вдохновляясь примером Леди Гаги.

На фестиваль уже выстроилась огромная очередь. Стоит сказать, что фестиваль проходит в Петербурге и Москве. Призовой фонд конкурса составляет 500 тысяч рублей.