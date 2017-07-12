В Северной столице ограничат движение по Замшиной улице

"С 26 июля вступают в силу новые распоряжения об ограничении и закрытии движения транспорта в Санкт-Петербурге", сказано на официальном сайте ГАИ Петербурга.

В связи с ремонтными работами в городе на Неве ограничат движение с 26 июля по 15 октября. В частности, власти города будут восстанавливать фасады сданий, выполнять реконструкцию газопровода, а также заниматься прокладкой инженерных сетей.

Движение по улице Тобольская будет перекрыто 4 дня, с 26 по 29 июля. Из-за размещения нового ограждения временно закроют въезд транспорта на Большеохтинский мост с 26 по 1 сентября. Также из-за ремонта трамвайных путей будет перекрыт пр. Авиаконструкторов от ул. Шаврова до ул. Ильюшина с 26 по 3 сентября.

И наконец, движение по Замшиной улице будет переукрыто с 27 , влоть до 30 июля.

Ранее мы сообщали о том, что на перекрестке Ленсовета и Алтайской две машины перекрыли движение трамваям.

Фото:Pixabay