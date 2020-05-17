В Северной Осетии родился младенец с коронавирусом

Всего в РФ коронавирусной инфекцией больны 281 752 человек.

В Северной Осетии родился младенец с диагнозом коронавирус. Об этом сообщило ТАСС ссылаясь на Минздрав республики.

Мать ребенка заразилась COVID-19 во время беременности. Сейчас они оба находятся дома. Их состояние медика оценивают как удовлетворительное.

По данным на 17 мая во всех регионах России коронавирусной инфекцией больны 281 752 человек. Из больниц выписались более 57 тысяч пациентов, 2631 скончались.

Ранее: В Подмосковье с понедельника начнут снимать ограничения по COVID-19.