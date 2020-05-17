В Подмосковье с понедельника начнут снимать ограничения по COVID-19

а весь период пандемии коронавирусной инфекции в Московской области зафиксировано 27 369 случаев заражения COVID-19.

С 18 мая в Московской области начнется работа промышленных предприятий и строек. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что это делается для того, чтобы "вторая экономика в стране" заработала как раньше.

Мы внимательно посмотрели на цифры, посоветовались со специалистами и считаем, что можно и нужно двигаться вперед.

Андрей Воробьев

За весь период пандемии коронавирусной инфекции в Московской области зафиксировано 27 369 случаев заражения COVID-19. От болезни вылечилось 3 088 пациентов, 268 скончались.

По данным на 17 мая во всех регионах России коронавирусной инфекцией больны 281 752 человек. Из больниц выписались более 57 тысяч пациентов, 2631 скончались.

Фото и видео: Вконтакте / Андрей Воробьев