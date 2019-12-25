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Состоялась премьера интерактивного сериала о волонтерах "Лиза Алерт"
Сегодня, 15:29
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IRINA_CHALKINA

Состоялась премьера интерактивного сериала о волонтерах "Лиза Алерт"

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Премьера прошла в сети.

В четверг, 30 июля, стало известно о том, что состоялась премьера интерактивного сериала о волонтерах "Лиза Алерт". Об этом сообщается в официальной группе проекта. 

По сюжету члены отряда должны отыскать в лесу потерявшегося пятилетнего мальчика Колю. Однако при этом зритель сам управляет развитием сюжета. В сериале присутствуют игровые и обучающие эффекты.

Развлекательно-познавательным интерактивный сериал, благодаря которому у каждого появится возможность почувствовать себя участником поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". И возможно именно тебе после просмотра захочется пополнить ряды поисково-спасательного отряда.

Главную роль в сериале исполнил известный актер Артур Смольянинов.

Ранее мы сообщали о том, что "Зулейха открывает глаза" стал самым популярным сериалом в России.

Фото: НАЙДЕН_ЖИВ. Интерактивный веб-сериал/вк

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Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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