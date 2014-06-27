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В Сети опубликовали видео с задержанного Украиной российского судна

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Судно перевели в порт украинского города Бердянска.

Сегодня, 26 марта, в Интернете появилась видеозапись задержанного украинскими пограничниками рыболовецкого судна, следовавшего под российским флагом.  Об этом сообщает РИА "Новости".

Напомним, что ранее Государственная пограничная служба Украины сообщила о задержании судна "Норд". Корабль остановили в акватории Азовского моря в 15 милях от Обиточной косы. На борту находились десять человек.

Судно перевели в порт украинского города Бердянска. Личности членов экипажа устанавливаются.

По информации украинских пограничников, судно "Норд" зарегистрировано в Крыму, и задержанные моряки "нарушили порядок выезда" с "временно оккупированной территории".

Видео: YouTube.

Теги: пограничники украины , российское судно , судно норд , украина и крым
Категории: Новости России

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