В Сети опубликовали видео с задержанного Украиной российского судна

Судно перевели в порт украинского города Бердянска.

Сегодня, 26 марта, в Интернете появилась видеозапись задержанного украинскими пограничниками рыболовецкого судна, следовавшего под российским флагом. Об этом сообщает РИА "Новости".

Напомним, что ранее Государственная пограничная служба Украины сообщила о задержании судна "Норд". Корабль остановили в акватории Азовского моря в 15 милях от Обиточной косы. На борту находились десять человек.

Судно перевели в порт украинского города Бердянска. Личности членов экипажа устанавливаются.

По информации украинских пограничников, судно "Норд" зарегистрировано в Крыму, и задержанные моряки "нарушили порядок выезда" с "временно оккупированной территории".

Видео: YouTube.