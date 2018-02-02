Осторожно, спойлер: в сеть "слили" видео со съемок финального сезона "Игры Престолов"

В сеть появился огненный спойлер из "Игры Престолов".

В Сети появился спойлер, который сведет с ума фанатов восьмого, финального сезона сериала "Игры Престолов". В интернете опубликовали ролик со съемочной площадки.

На кадрах видеозаписи видно, как полыхает родовое поместье главных героев Старков. Фанатам предстоит тяжелая мука, ведь придется гадать из-за чего произошел жестокий пожар.

Пользователи сети и по совместительству любители сериала считают, что причину можно узнать по цвету огня. "Если пламя голубое, то за ним стоит Король Ночи. Но, возможно, виновницей катастрофы стала Дейенерис Таргариен (Эмилия Кларк) со её драконами", размышляют зрители.

Видео: Facebook - Steven McAuley