В Сестрорецке захоронили останки воинов погибших в Великой Отечественной войне

Церемония захоронения была приурочена ко Дню неизвестного солдата.

3 декабря на Сестрорецком воинском мемориальном кладбище состоялась торжественно-траурная церемония по захоронению останков солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Захоронение было приурочено ко Дню неизвестного солдата. В церемонии приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, заместитель командующего войсками Западного военного округа по работе с личным составом Юрий Евтушенко, почетный житель Сестрорецка Валентин Росляков, а также представители молодежных и общественных организаций.

В это Воскресенье были захоронены останки погибших в боях под Ленинградом в июне 44-го года в ходе Выборгской наступательной операции.

Ежегодно поисковые отряды выезжают на места сражений, ищут останки воинов, чтобы установить их имена и захоронить с почестями.

Осенью 1941 года на берегах реки Сестры была остановлена финская армия. На сегодняшний день неподалеку расположен уникальный музей "Сестрорецкий рубеж" под открытым небом.