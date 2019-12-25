В День неизвестного солдата в Выборгском районе прошли тематические мероприятия

Глава районной администрации Валерий Савинов в рамках рабочей поездки в Советское городское поселение посетил мемориал в Матросово и возложил цветы к братской могиле воинов.

В России 3 декабря – День неизвестного солдата. В Выборгском районе в этот день прошли тематические мероприятия: патриотические акции, возложение цветов к воинским захоронениям, открытые уроки и др.

Глава районной администрации Валерий Савинов в рамках рабочей поездки в Советское городское поселение посетил мемориал в Матросово и возложил цветы к братской могиле воинов, погибших в годы Советско-финляндской и Великой Отечественной войн. В церемонии также приняли участие представители местной власти, кадеты из отряда "Советский патриот".

В Селезневском поселении памятный митинг прошел на воинском захоронении № 26 в Подборовье. Участники – жители, школьники, руководство поселения - почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

В выставочном зале "Выборг – город воинской славы" проходит презентация проекта "Вечно живые". Участники – поисковые отряды из Выборгского района, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. В этом году в рамках проекта завершилась работа по паспортизации захоронения, обнаруженного поисковиками вблизи поселка Александровка Приморского поселения. При поставке на учет ему присвоен номер ─ 132.

На государственном учете в военкомате Выборга зарегистрированы 132 воинских захоронения, находящихся на территории Выборгского района. В них покоятся более 20 000 бойцов и командиров Красной Армии. Установлены и увековечены имена 13 883 человек.

Ранее в Красносельском поселении предали земле останки 39 красноармейцев.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО