Opel разорвало в ДТП на Приморском шоссе

Водитель получил травмы средней степени тяжести

Утром субботы, 2 ноября, на Приморском шоссе в Сестрорецке столкнулись "Мазда" и "Опель". Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

При столкновении двух машин, "Опель" буквально развалился на части. Второй автомобиль тоже получил серьезные повреждения.

На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД, скорая помощь и реанимация. По предварительной информации, водитель Opel получил травмы средней тяжести. О судьбе второго пострадавшего пока не известно. Информация по аварии будет уточнятся.

Ранее мы писали, что под Парголово в ДТП погиб водитель.

Видео и Фото: vk.com/spb_today Кирилл Вадимович