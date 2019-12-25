В Селезневском поселении подвели итоги за 2019 год

Приоритетными задачами остается благоустройство и создание условий для повышения качества жизни жителей.

В Селезневском сельском поселении Выборгского района Ленобласти подвели итоги социально-экономического развития за 2019 год. На данный момент в муниципальном образовании реализуется 8 муниципальных и 4 государственных программы Ленобласти, сообщила пресс-служба МО "Выборгский район".

Программы направлены на развитие автомобильных дорог, коммунальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение жителей качественным жильем и благоустройство территории.

Местные власти занимаются переселением жителей аварийных домов. На данный момент расселен дом в поселке Балтиец, а сейчас ведется работа по расселению дома в поселке Лужайка. В 2019 году завершился ремонт кровли в пос. Кравцово, работы продолжатся и в этом году а также в Кондратьево, Торфяновке, Лужайке.

Общественную территорию около ДК на Центральной улице в Селезнево привели в порядок. Была цель сделать ее удобной, уютной и безопасной для жителей.

На средства местного бюджета построили 4 контейнерных площадки в пос. Можжевельниково, Усадище, Большое Поле. На данный момент во всех населенных пунктах создали места для сбора твердых коммунальных отходов. Если специализированные площадки отсутствуют, то на их месте установлены баки.

В ближайшие годы ГУП "Ленооблводканал" собирается заняться развитием систем водоснабжения и водоотведения Выборгского района.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на улицах Выборга начали обрезку лип.

Фото: vk.com/selvbg