В Селезневском поселении подвели итоги за 2019 год

В Селезневском сельском поселении Выборгского района Ленобласти подвели итоги социально-экономического развития за 2019 год. На данный момент в муниципальном образовании реализуется 8 муниципальных и 4 государственных программы Ленобласти, сообщила пресс-служба МО "Выборгский район".
Программы направлены на развитие автомобильных дорог, коммунальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение жителей качественным жильем и благоустройство территории.
Местные власти занимаются переселением жителей аварийных домов. На данный момент расселен дом в поселке Балтиец, а сейчас ведется работа по расселению дома в поселке Лужайка. В 2019 году завершился ремонт кровли в пос. Кравцово, работы продолжатся и в этом году а также в Кондратьево, Торфяновке, Лужайке.
Общественную территорию около ДК на Центральной улице в Селезнево привели в порядок. Была цель сделать ее удобной, уютной и безопасной для жителей.
На средства местного бюджета построили 4 контейнерных площадки в пос. Можжевельниково, Усадище, Большое Поле. На данный момент во всех населенных пунктах создали места для сбора твердых коммунальных отходов. Если специализированные площадки отсутствуют, то на их месте установлены баки.
В ближайшие годы ГУП "Ленооблводканал" собирается заняться развитием систем водоснабжения и водоотведения Выборгского района.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что на улицах Выборга начали обрезку лип.
Фото: vk.com/selvbg
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