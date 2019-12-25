В Сбере теперь можно застраховаться от снижения оклада

Новую опцию можно подключить в СберБанк Онлайн в момент подачи заявки на кредит.

Дочерняя компания Сбербанка "Сбербанк страхование жизни" предложила заемщикам новую опцию – страхование от снижения оклада. Ее можно подключить в СберБанк Онлайн в момент подачи заявки на кредит.

При оформлении потребительского кредита можно оформить страховку от "Сбербанк страхование жизни". При этом клиент сам может выбрать страховые риски: защиту жизни, здоровья, защиту на случай потери работы или снижения оклада.

Новая опция позволит получить выплаты в случае снижения оклада более чем на 15%. Клиент будет получать выплаты в течение полугода и компенсировать с их помощью от 60 до 100% платежей по потребительскому кредиту в зависимости от размера снижения оклада.

Выплаты по этому риску с начала года составили уже 20 млн рублей. Риск снижения оклада только на этапе тестирования подключило более трех тысяч клиентов. Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка

Собрать собственную программу страхования можно в СберБанк Онлайн в момент подачи заявки на кредит. В январе-июне 2021 года "Сбербанк страхование жизни" выплатила заемщикам потребительских кредитов из Северной столицы и Ленинградской области, у которых произошел страховой случай, 132 млн рублей. Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Плата за страхование зависит от срока и суммы страхования, а также набора выбранных рисков: чем больше оформлено пакетов, тем меньше тариф на один пакет. Сумма кредита, включая страховую защиту, будет отображаться в СберБанк Онлайн при подаче заявки на кредит.

Страховая программа "Жизнь" и "Здоровье" доступна для людей от 18 до 65 лет. По рискам "Потеря работы" и "Снижения оклада" могут застраховаться женщины от 18 до 55 лет и мужчины от 18 до 60 лет.

Фото: Piter.TV