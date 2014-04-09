Пламя охватило 700 кв.м. кровли.

В Саратове вспыхнул крупный пожар в здании типографии. Об этом рассказали региональные экстренные ведомства. Диспетчерская служба ГУ МЧС получила сообщение о том, что загорелась кровля трехэтажного дома по проспекту 50-лет Октября. Специалисты смогли локализовать пламя к 12:56 часам. Известно, что огонь успел повредить около 700 квадратных метров территории. В ликвидации пламени ГУ МЧС задействовало 12 расчетов.

На проспекте Испытателей после ДТП вспыхнул автомобиль.

Фото и видео: Telegram / Mash

