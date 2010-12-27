В поезде “Мурманск−Санкт-Петербург” у сонного пассажира украли 14 000 рублей

По подозрению в совершении кражи задержан 31-летний житель Мурманской области.

Транспортная полиция задержала уроженца Мурманской области, который ограбил попутчика на борту поезда "Мурманск−Санкт-Петербург". Мужчина украл у соседа 14 000 рублей, пока тот спал.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД по Санкт-Петербургу, ЧП произошло накануне. В полицию обратился напуганный петербуржец. По прибытию в Северную столицу, он заметил, что из его сумки исчез кошелек с 14 000 рублей. К счастью, оперативники смогли раскрыть кражу по горячим следам. Силовики задержали 31-летнего попутчика пострадавшего. Ранее судимый за грабеж мурманчанин вытащил кошелек у соседа, пока тот спал.

В настоящее время следователем Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (Кража). Максимальная санкция за совершение данного противоправного деяния предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. пресс-служба УТ МВД

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