Вагоны поезда Мурманск-Санкт-Петербург сошли с рейсов

В среду, 21 сентября, у перегона станции Куна и Ягельный бор в Мурманской области сошли с рельсов 5 вагонов поезда №21 "Мурманск — Санкт-Петербург". Об этом сообщила пресс-служб РЖД.
Пассажиры пересели на свободные места в начале состава. Данных о пострадавших нет.
Н данный момент к месту происшествия выдвинулись 57 сотрудников РСЧС на 13-ти спецмашинах. Среди техники задействованы 2 восстановительных поезда из Мурманска и Кандалакши.
Ранее мы сообщили о том, что электричка встала на станции Колпино.
Фото: Telegram / Телеграмма РЖД
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