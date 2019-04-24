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Вагоны поезда Мурманск-Санкт-Петербург сошли с рейсов
Сегодня, 14:54
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Вагоны поезда Мурманск-Санкт-Петербург сошли с рейсов

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Пассажиры пересели в передние вагоны на свободные места. Данных о пострадавших нет.

В среду, 21 сентября, у перегона станции Куна и Ягельный бор в Мурманской области сошли с рельсов 5 вагонов поезда №21 "Мурманск — Санкт-Петербург". Об этом сообщила пресс-служб РЖД.

Пассажиры пересели на свободные места в начале состава. Данных о пострадавших нет.

Н данный момент к месту происшествия выдвинулись 57 сотрудников РСЧС на 13-ти спецмашинах. Среди техники задействованы 2 восстановительных поезда из Мурманска и Кандалакши.

Ранее мы сообщили о том, что электричка встала на станции Колпино.

Фото: Telegram / Телеграмма РЖД

 

Теги: вагоны сошли с рельсов, поезд мурманск санкт-петербург, ржд, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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