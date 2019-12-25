Электричка встала на станции Колпино

Задержка повлияла и на другие поезда.

Утром среды, 21 сентября, на ж/д станции Колпино встала пригородная электричка. Об этом сообщил Spb.aif.ru со ссылкой на информацию, поступившую от пассажиров.

Поезд следовал от Любани до Московского вокзала в Петербурге. Он должен был отправиться в 7:41, но в 8:00 по-прежнему стоял на месте.

Существенная задержка также повлияла на движение остальных внутренних электричек.

Ранее мы сообщили о том, что Парнас заблокировала автомобильная пробка из-за массового ДТП.

Фото: Piter.TV