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Электричка встала на станции Колпино
Сегодня, 10:41
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Электричка встала на станции Колпино

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Задержка повлияла и на другие поезда.

Утром среды, 21 сентября, на ж/д станции Колпино встала пригородная электричка. Об этом сообщил Spb.aif.ru со ссылкой на информацию, поступившую от пассажиров. 

Поезд следовал от Любани до Московского вокзала в Петербурге. Он должен был отправиться в 7:41, но в 8:00 по-прежнему стоял на месте.

Существенная задержка также повлияла на движение остальных внутренних электричек. 

Ранее мы сообщили о том, что Парнас заблокировала автомобильная пробка из-за массового ДТП.

Фото: Piter.TV

Теги: железнодорожная станция, санкт-петербург, станция колпино, электричка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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