В Санкт-Петербурге прошла всероссийская акция "Красивый выход". Участницы посетили концерт в вечерних платьях и элегантных шляпах, поддержав традицию светского дресс-кода при посещении культурных мероприятий.
Акцию пять лет назад придумала дизайнер Анна Михайлова. По ее словам, проект начинался как небольшая инициатива, но со временем вырос в масштабное движение.
Изначально я хотела, чтобы в акции участвовали все 11 часовых поясов России. Сначала это было буквально несколько человек в разных городах. Сейчас это десятки тысяч женщин, более 150 городов и вся страна".
Анна Михайлова, организатор акции, дизайнер головных уборов
Сегодня "Красивый выход" объединяет поклонниц театров и концертных площадок.
Я знаю Анну Михайлову как дизайнера уже больше десяти лет и давно хотела принять участие в ее мероприятии. Мне близка сама идея — я люблю красоту.
Марина Колоницкая, участница мероприятия
По словам участниц, в культурной столице особенно ценят атмосферу театральных выходов.
Сразу видно, когда человек подготовился к выходу в театр. В Петербурге это воспринимается как знак уважения к месту и событию. Театр — это праздник, и видеть там хочется соответствующее.
Ольга Закаржевская, участница акции
В Петербурге акция завершилась концертом "Ave Maria".
Материал подготовили Анастасия Сорокина и Дмитрий Бутырин для Piter.TV
Видео: Piter.TV
