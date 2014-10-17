В Санкт-Петербурге прошла всероссийская акция "Красивый выход". Участницы пришли на концерт в вечерних платьях и шляпах, поддержав идею возрождения театрального дресс-кода

Акцию пять лет назад придумала дизайнер Анна Михайлова. По ее словам, проект начинался как небольшая инициатива, но со временем вырос в масштабное движение.

Изначально я хотела, чтобы в акции участвовали все 11 часовых поясов России. Сначала это было буквально несколько человек в разных городах. Сейчас это десятки тысяч женщин, более 150 городов и вся страна". Анна Михайлова, организатор акции, дизайнер головных уборов

Сегодня "Красивый выход" объединяет поклонниц театров и концертных площадок.

Я знаю Анну Михайлову как дизайнера уже больше десяти лет и давно хотела принять участие в ее мероприятии. Мне близка сама идея — я люблю красоту. Марина Колоницкая, участница мероприятия

По словам участниц, в культурной столице особенно ценят атмосферу театральных выходов.

Сразу видно, когда человек подготовился к выходу в театр. В Петербурге это воспринимается как знак уважения к месту и событию. Театр — это праздник, и видеть там хочется соответствующее. Ольга Закаржевская, участница акции

В Петербурге акция завершилась концертом "Ave Maria".

Материал подготовили Анастасия Сорокина и Дмитрий Бутырин для Piter.TV

Видео: Piter.TV