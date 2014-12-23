В Санкт-Петербурге пройдет 8-й Благотворительный Гала-концерт в поддержку Свято-Владимирской школы

Средства направят на поддержку Свято-Владимирской школы.

В вечер воскресенья, 29 сентября, на сцене Александринского театра в 19:00 состоится долгожданный 8-й Благотворительный Гала-концерт "Звезды Петербурга", организованный в рамках фестиваля "Возрождение российских традиций". Об этом пишет "Петербургский дневник".

Средства, собранные на мероприятии, будут направлены на поддержку Свято-Владимирской школы, с целью обеспечения ее нужд и содействия развитию образовательного процесса.

На этом уникальном мероприятии выступят народные и заслуженные артисты России, лауреаты международных конкурсов, а также звезды мирового балета, в числе которых Юлия Махалина, Фарух Рузиматов, Виктория Терешкина, а также примы, премьеры и солисты Мариинского и Михайловского театров, включая Олесю Новикову, Андрея Ермакова, Ренату Шакирову, Романа Белякова, Анастасию Колегову, Александру Иосифиди, Марию Буланову, Ирину Перрен, Марата Шемиунова, Эрнеста Латыпова и многих других.

В программу Гала-концерта войдут самые известные отрывки из мировых балетов, которые славят российский хореографический театр: "Лебединое озеро", "Баядерка", "Дон Кихот", "Корсар" и многие другие.

Ранее сообщалось, что в Государственной академической капелле пройдет концерт "Молитва о мире" с участием актрисы Ольги Смирновой.

Фото: Piter.TV