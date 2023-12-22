Спектакль "Шум за сценой"

Постановку покажут 6 мая в Театре эстрады им. Аркадия Райкина. Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Зрителю предлагают заглянуть за кулисы и увидеть, что там происходит во время репетиций. Насладитесь смешной и интересной комедией по пьесе Майкла Фрейна. У героев спектакля все идет не по плану, они то и дело попадают в курьезные ситуации, а в финале их отношения и вовсе кажутся абсурдом. Это классическая комедия положений.

В центре сюжета — наскоро сколоченная актерская труппа за несколько часов до премьеры репетирует бездарную пьеску. Артисты должны прорекламировать в первую очередь спонсора — производителя консервированных сардин. Но усложняет задачу то, что несчастные актеры думают о личном, время от времени забывая о работе.

Фото: estrada.spb.ru