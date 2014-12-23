В Государственной академической капелле пройдет концерт "Молитва о мире" с участием актрисы Ольги Смирновой

В Государственной академической капелле пройдет концерт, приуроченный к 80-летию освобождения Мариуполя от немецко-фашистских войск. Одной из его главных участниц станет актриса Ольга Смирнова.

В среду, 13 сентября, в Государственной академической капелле состоится важное событие – концерт под названием "Молитва о мире". Этот музыкальный мероприятие приурочено к 80-летию освобождения Мариуполя от немецко-фашистских войск во время Великой Отечественной войны. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Одной из главных участниц этого концерта станет известная актриса Ольга Смирнова, которая, помимо своей актерской деятельности, разделяет глубокое уважение к историческим событиям и культурным мероприятиям, посвященным памяти и миру.

Мероприятие имеет особое значение, так как это напоминает о событиях в истории, которые оставили след в памяти многих людей. Концерт объединит историческую память и искусство, чтобы отдать дань уважения поколениям, сражавшимся за мир.

В интервью актриса поделилась своими семейными историями, связанными с Великой Отечественной войной, рассказав, что ее бабушка выросла во время войны и рассказывала о жизни в те тяжелые времена.

На концерте также примет участие актер Андрей Мерзликин, и в рамках выступления Ольга Смирнова будет читать фронтовые письма, которые тронули ее сердце.

Ранее сообщалось, что второй фестиваль спектаклей для незрячих стартует в Петербурге 11 сентября.

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