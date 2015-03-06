В Петербурге и Ленобласти изъяли и уничтожили более 115 килограммов запрещённой к ввозу продукции

Речь идет о мясной и молочной продукции без документов.

Во вторник, 17 августа, пресс-служба управления Россельхознадзора поделилась с Piter.tv информацией об изъятой иностранной продукции без соответствующей документации.

Сотрудники управления вместе с коллегами из прокуратуры и таможни провели рейды в трех торговых точках, расположенных в Красносельском и Петроградском районах Петербурга и Киришском районе Ленинградской области. Всего изъяли 115 килограммов мясной и молочной продукции без документов. Сыры привезли из Дании, Германии, Италии, Нидерландов, Финляндии, Чехии, Эстонии. Масло ввезли из Финляндии и Эстонии, а мясо – из Италии, Испании, Литвы и Эстонии.

Продукцию изъяли и сожгли в соответствии с указом президента "Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации".

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Фото: предоставлено Россельхознадзором