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В Петербург из ХМАО прилетел енот Веня
Сегодня, 16:32
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербург из ХМАО прилетел енот Веня

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Он прилетел вместе со своим хозяином.

В Петербург под контролем Управления Россельхознадзора прилетел енот Веня. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Инспекторы провели ветеринарный контроль енота, который вместе со своим хозяином прилетел в Северную столицу из Ханты-Мансийского автономного округа.

Контрольно-надзорные мероприятия сотрудников Управления не выявили нарушений, енот допущен к дальнейшему следованию.

На прошлой неделе в Петербург не пустили 24 тонны лепестков цветов гибискуса.

Фото: Россельхознадзор

Теги: енот, россельхознадзор, хмао
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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