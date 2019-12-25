В Петербург из ХМАО прилетел енот Веня

Он прилетел вместе со своим хозяином.

В Петербург под контролем Управления Россельхознадзора прилетел енот Веня. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Инспекторы провели ветеринарный контроль енота, который вместе со своим хозяином прилетел в Северную столицу из Ханты-Мансийского автономного округа.

Контрольно-надзорные мероприятия сотрудников Управления не выявили нарушений, енот допущен к дальнейшему следованию.

На прошлой неделе в Петербург не пустили 24 тонны лепестков цветов гибискуса.

Фото: Россельхознадзор