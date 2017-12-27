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Новости Лента новостей Общество
Вчера, 18:18
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Shdaria
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В США любовница застыла в виде секс-куклы, чтобы избежать скандала с женой изменщика

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В США любовница превратилась в робота, чтобы не получить тумаков от жены.

В Сети набирает популярность видеоролик, на котором жена застукала мужа с любовницей. Как бы печально это не звучало, видео оказалось забавным. В США любовница, которую "спалили"  на месте "преступления", попыталась прикинуться секс-куклой, а неверный муж даже продемонстрировал сертификат на робота.
 
На кадрах видно, как обманутая женщина наблюдает из-за двери за действием, а потом влетает в комнату и начинает ругаться с супругом. Однако муж не расстерялся и уверенно заявил, что это вовсе не любовница, а секс-робот. Девушка же подыгрывает глупому вранью и застывает в позе на лестнице. Несмотря на старания обоих любовников, обмануть женщину не удалось. 
 
Видео: YouTube - ThaCeoApprovedThis 100
 
Теги: любовница превартилась в куклу , люовница превратилась в секс робота
Категории: Мировые новости Лента новостей Общество

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