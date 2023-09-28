В США считают, что компании сами должны принимать решение, уходить из России или нет

Мэттью Миллер рассказал о задаче санкций против Москвы.

В американском внешнеполитическом ведомстве считают, что компании сами должны принимать решение, уходить ли с российского рынка или нет. Соответствующей информаций в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Госдепе США поделился официальный представитель Мэттью Миллер. Чиновник пояснил, что власти страны не вводят ограничения в отношении определенных видов коммерческой деятельности на российской территории

В России были приняты новые регулирующие законы, которые, на мой взгляд, оттолкнули ряд компаний. Я хочу сказать, что каждая компания должна принимать решение самостоятельно с учетом операционных, юридических и репутационных рисков. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Дипломат подчеркнул, что санкционное давление со стороны Вашингтона предусматривает исключения в отношении продовольствия, медикаментов и других гуманитарных нужд. Мэттью Миллер добавил, что власти Сша не находятся в конфликте с российским народом. Ограничения сосредоточили свою деятельность над экспортным контролем в тех секторах российской экономики, которые обеспечивают подпитку оборонного сектора.

США не рассматривают возвращение рядового Кинга как прорыв в отношениях с КНДР.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State