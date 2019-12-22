В США назвали санкции по "Северному потоку-2" помощью ЕС

Ограничения вступили в силу 21 декабря.

Новые санкции США против "Северного потока - 2" были приняты в интересах Европы. Об этом в интервью газете Bild сказал посол США в Германии Ричард Гренелл.

Он сказал, что 15 европейских стран, Еврокомиссия и Европарламент выражали свою обеспокоенность в связи с проектом. Они обращались к США за помощью, из-за чего новые санкции носят "проевропейский характер.

Он подчеркнул, что ограничения намеренно были созданы "максимально индивидуальными, целенаправленными и точными", поэтому они касаются лишь небольшой части проекта газопровода.

Ранее стало известно, что новые санкции США против газопроводов "Северного Потока - 2" и "Турецкого потока" вступили в силу. Они коснутся компаний, которые сдавали в аренду суда суда для реализации газопроводов. После этого один из подрядчиков приостановил работы над проектом. После этого один из подрядчиков приостановил работы над проектом.