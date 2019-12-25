Дэниэл Дэвис рассказал о причинах Вашингтона сотрудничать с Москвой.

В США призвали перестать считать Россию "плохими парнями". Об этом рассказали представители издания 19fortyfive со ссылкой на слова старшего научного сотрудника аналитического Фонда оборонных приоритетов Дэниэла Дэвиса.По мнению специалиста, для жизнеспособности Вашингтона, а также обеспечения стратегической национальной безопасности нет ничего более значимого, чем налаживание двустороннего сотрудничества с Москвой. По мнению эксперта, Белым дом должен взаимодействовать с Кремлем, а не демонизировать РФ.

Мы в Америке должны избегать естественной склонности бросить Россию в лагерь "плохих парней" по принципу "все или ничего", согласно которому оскорбительное или неприемлемое поведение используется, чтобы охарактеризовать их как неисправимо плохих или враждебных нам во всех областях. Дэниэл Дэвис, американский аналитик

Эксперт заметил, что сотрудничество США и России позволит миру избежать ядерного противостояния держав. Аналитик объяснил читателям, что для сторон саммит Владимира Путина и Джо Байдена стал редким позитивным шагом, которого уже давно не было из-за непрерывного ухудшения связей между Вашингтоном и Москвой.

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Фото: Piter.tv